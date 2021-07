Centinaia di interventi in tutta la Sicilia, i roghi alimentati dai venti e dal caldo torrido

(LaPresse) Intervento dei Vigili del Fuoco alle porte di Catania, in via Palermo, dove si è propagato un incendio. Il video ripreso da un elicottero AW 139 in ricognizione sopra la città siciliana. In un giorno, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 500 interventi per incendi boschivi, 140 solo in Sicilia, secondo quanto comunicato. Criticità anche nel Lazio, in Puglia e in Campania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata