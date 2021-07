Oltre 20mila ettari andati in fumo

(LaPresse) Proseguono le operazioni di soccorso per gli incendi che da alcuni giorni stanno bruciando in Sardegna la provincia di Oristano, nei territori di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Tresnuraghes, Frossio, Sennariolo, Usellus, Porto Albe, Scano di Montiferro e Cabras. Le attività, rese particolarmente difficoltose dal forte vento di scirocco che ha alimentato i roghi, sono state supportate da otto velivoli Canadair. In totale sono oltre 20mila gli ettari andati in fumo secondo Coldiretti.

