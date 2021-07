Erano in tre, la più grande è tornata a dare l'allarme

(LaPresse) Ieri sera vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti per la ricerca di due bambini di ciqnue e sette anni che si erano persi nei boschi di borgata Pomaretto a Rubiana. I bambini, di nazionalita tedesca, si erano allontanati dalla casa di villeggiatura per giocare ma con il buio non hanno fatto rientro. La più grande dei tre è riuscita a tornare a casa e dar l’allarme. La sala operativa ha allertato le squadre dei volontari di Almese, i sommozzatori, nucleo SAF ,e la squadra 22 di Torino. I piccolo sono stati ritrovati lungo il torrente Messa infreddoliti, bagnati ed impauriti ma In buona salute.

