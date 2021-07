Coltre di fumo nella zona, vigili del fuoco al lavoro

Squadre a terra e velivoli della flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono impegnati da ieri mattina in un vasto incendio di vegetazione che partito da Bonarcado in Sardegna che si è propagato fino all’abitato di Santu Lussurgiu, dove le squadre a terra dei vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale 60 persone. Sul posto stanno operando canadair, un elicottero e numerose squadre a terra.

