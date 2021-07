Le fiamme non si fermano, coltre di fumo nella zona

(LaPresse) Centinaia di evacuati nella zona di Oristano, in Sardegna, per un maxi incendio scoppiato ieri a Mantiferru. Nella notte le fiamme hanno raggiunto anche il centro abitato di Cuglieri. Le fiamme non accennano ad arrestarsi, coltre di fumo nella zona. Canadair ed elicotteri sul posto.

