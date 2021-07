L'avvocato Debora Piazza: “Younes aveva problemi mentali, nessuno ha avvisato famiglia dell’autopsia”

(LaPresse) “ Nessuno ha avvisato i famigliari dell’autopsia e questo è un fatto grave, perché è un esame irripetibile. Abbiamo chiesto in procura le motivazioni per i quali non sono stati avvisati e il pubblico ministero ci ha detto che è stata una svista dei carabinieri”. È quanto ha dichiarato l’avvocato Debora Piazza, legale dei familiari di Younes El Boussettaoui, l’uomo di origini marocchine ucciso con un colpo di pistola a Voghera dall’assessore leghista alla sicurezza Massimo Adriatici. “Younes El Boussettaoui aveva qualche precedente bagatellare alla spalle, io l’ho difeso per circa 5 anni, per resistenza o piccoli episodi di spaccio, ma ultimamente aveva davvero perso la testa. Era stato ricoverato per problemi mentali per circa tre settimane un mese fa all’ospedale di Vercelli, dove purtroppo era riuscito a scappare per venire proprio in questa piazza, perché lui diceva che questa piazza e solo questa piazza era casa sua”, ha aggiunto l’avvocato. “Ora faremo tutto il possibile per cercare la verità. Dal mio punto di vista è meglio che non mi esprima sulla configurazione di reato per legittima difesa o eccesso colposo”, ha concluso la legale.

