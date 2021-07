Potrebbe trattarsi di un rogo doloso

La notte scorsa, a Modena, un incendio ha danneggiato un palazzo della città, provocando diverse intossicazioni tra i residenti e un’ustione di terzo grado a un ragazzo di 19 anni, trasportato e attualmente ancora ricoverato, in condizioni stazionarie, ma in prognosi riservata, al Centro ustioni dell’ospedale Maggiore di Parma. In base alle prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un incendio doloso, forse appiccato con una tanica di benzina. Oltre al 29enne trasportato a Parma, un’altra persona è stata portata al centro ustionati di Verona.

