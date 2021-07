Da Twitter Vigili del Fuoco

Il mezzo ha sfondato il guardrail piombando su uno stabilimento balneare. Deceduto l'autista

Un minibus di linea è precipitato a Capri nella zona di Marina Grande, dopo aver sfondato il guardrail, intorno alle 11.30. Ci sono un morto, l’autista, e 28 feriti, di cui 4 gravi. Di questi, 2 sono già stati trasferiti rispettivamente presso l’Ospedale del Mare e l’Ospedale Santobono di Napoli. Altri due feriti sono attualmente assistiti in camera operatoria all’ospedale di Capri in attesa di trasferimento, altri stanno ricevendo cure e sono in fase di stabilizzazione emodinamica e assistenza respiratoria, in attesa di trasferimento.

Il mezzo ha terminato la sua corsa su uno stabilimento balneare sottostante, danneggiando alcune cabine. Paura tra i bagnanti ma nessun ferito. Sul posto elicotteri di pronto soccorso inviati dalla polizia di Stato e dalla guardia di Finanza.

Marina Grande di capri, autobus precipita. Ci sono feriti, uno sarebbe grave. Borrelli: “Sconcertati. Chiediamo di sapere come sia potuto accadere.” pic.twitter.com/sKDRfj1oAS — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 22, 2021

.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata