Oltre cento interventi di soccorso in poche ore

(LaPresse) Forti piogge hanno interessato nella notte Palermo e parte della provincia. I Vigili del fuoco hanno reso noto via Twitter che fino a ora sono stati svolti un centinaio di interventi per allagamenti diffusi e danni d’acqua. I soccorsi nel capoluogo siciliano, dove alcune strade sono state invase dall’acqua, sono stati possibili grazie all’ausilio di canotti. Non è stata rilevata nessuna criticità rilevante.

