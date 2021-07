Arrestate 9 persone : erano la testa di ponte fra le famiglie palermitane e quelle newyorkesi

(LaPresse) Maxi blitz dei carabinieri di Palermo nei confronti della famiglia mafiosa di Torretta, appartenente al mandamento di Passo di Rigano. Eseguite 11 misure cautelari: 9 indagati sono stati arrestati. Accusati di associazione a delinquere di tipo mafioso erano la testa di ponte fra le famiglie palermitane e quelle newyorkesi, in modo particolare con quella dei Gambino. Fra gli arrestati Lorenzo Di Maggio, il mafioso indicato dal pentito Antonino Pipitone come il collettore dei pizzini in arrivo dal e destinati al superlatitante Matteo Messina Denaro

