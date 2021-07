Viaggio nel disagio della Capitale

(LaPresse) – Cassonetti incendiati, rifiuti in strada e barriere di immondizia a bloccare la strada. Roma è invasa di immondizia e molto spesso per protesta i cittadini gli danno fuoco aggiungendo danno al danno. La sindaca Raggi ha detto che la colpa è dei vigili urbani che dovrebbero controllare di più le strade ma il problema vero è la mancanza di un sito dove smaltire i rifiuti. Nel mare di immondizia che affoga i romani c’è anche un risvolto del tutto particolare: mentre infatti i cassonetti risultano vuoti le strade sono invase. Una cosa sistematica che accade in ogni quartiere dove l’emergenza si avverte in maniera più pesante.

