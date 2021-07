Fiom Cgil: "Sentiamo il sostegno della cittadinanza e delle istituzioni"

Lavoratori in assemblea permanente, con rsu e sindacati, nello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), dopo che ieri la proprietà, tramite mail, ha fatto sapere che la fabbrica sarebbe stata chiusa e che venivano avviate le procedure per il licenziamento di tutti i 422 dipendenti. Una cinquantina di operai hanno passato la notte all’interno dello stabilimento.Ieri sera si è tenuta anche un’assemblea cittadina davanti ai cancelli della Gkn e numerose sono le manifestazioni di solidarietà. I sindaci dell’area metropolitana di Firenze hanno iniziato una staffetta per rimanere insieme agli operai in lotta per difendere il posto di lavoro.

“Sentiamo il sostegno della cittadinanza e delle istituzioni”, ha detto Andrea Brunetti, della Fiom Cgil di Firenze, che ha trascorso la notte nello stabilimento di Campi Bisenzio. “Abbiamo passato una notte tranquilla e ci siamo svegliati con più consapevolezza di ieri – ha aggiunto Brunetti – L’assemblea permanente andrà avanti a oltranza, e nelle prossime ore decideremo cosa fare a partire da lunedì quando lo stabilimento avrebbe dovuto riaprire dopo il weekend”.

