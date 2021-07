Deve restare in carcere Resta in carcere Ikram Ijaz, il cugino di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) dalla fine di aprile. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Bologna ha rigettato il ricorso presentato ieri dai legali del ragazzo, gli avvocati Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella. A dare la notizia a LaPresse è stesso avvocato Bucchi, che ha precisato che la decisione sull’attenuazione della misura cautelare chiesta dalla difesa è stata depositata questa mattina. Ikram Ijaz è detenuto nel carcere di Reggio Emilia, dopo essere stato fermato a Nimes, in Francia, mentre cercava di raggiungere la Spagna a bordo di un autobus.

