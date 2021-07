In molti si sono recati all'ospedale romano per far stare vicini a Francesco

(LaPresse) Alcuni fedeli si sono recati al policlinico Gemelli di Roma per stare vicini a Papa Francesco ricoverato in ospedale dopo un’operazione chirurgica. “Gli faccio gli auguri di pronta guarigione”, dice una uomo mentre un anziano spera di vederlo: “Qui sarebbe bello, a San Pietro ci siamo abituati”.

