Visita ufficiale del Capo dello Stato in Francia

Visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Francia. Il Capo dello Stato ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. Incontro privato poi con lo stilista Giorgio Armani, anche lui a Parigi per la settimana della moda. “Il presidente Mattarella è una persona molto affabile, ha capito che ce la stiamo mettendo tutta e che la gente che lavora nel settore vuol tornare a essere come prima”, ha commentato lo stilista dopo il colloquio.

