Lo stilista incontra il Capo dello Stato a Parigi: "Vogliamo tornare a essere come prima"

“Il Presidente Mattarella è una persona molto affabile, ha capito che ce la stiamo mettendo tutta e che la gente che lavora nel settore vuol tornare a essere come prima”. Così Giorgio Armani, dopo aver incontrato il Capo dello Stato in visita a Parigi. Un eventuale bis dell’inquilino del Colle? “La nuova strada rispetto alla vecchia non lo so… bisogna sapere quale sarebbe la strada nuova. A me sembra che già va bene così”, aggiunge.

