Indagano gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica

Agguato a colpi di pistola nella notte a Taranto: un 21enne è stato raggiunto al torace da un proiettile ed è morto poco dopo essere stato portato in ospedale, al Santissima Annunziata della città ionica. Stando a quanto si apprende, sarebbero stati cinque i colpi sparati. E’ accaduto questa notte attorno all’una in via Capecelatro, angolo con via Liside, nella zona centrale di Taranto. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica.

