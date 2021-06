Un video mostra uno dei due tedeschi cadere in mare dopo aver barcollato al rientro, la sera prima, dalla gita nella quale è avvenuto l'incidente

In relazione all’investimento di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella sul lago di Garda da parte del motoscafo Riva con a bordo due turisti tedeschi, è emerso un video del rimessaggio nautico di Salò. Nelle immagini, pubblicate dal Giornale di Brescia, si vede l’imbarcazione arrivare alle 23.35 di sabato 19 giugno e l’amico del proprietario, che il giorno dopo si sottoporrà ad alcol test, barcollare e cadere in acqua. I due sono indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso.

L’autopsia

Greta Nedrotti, la seconda vittima dell’incidente nautico di Salò sul Lago di Garda è morta per annegamento. Lo conferma l’autopsia, a quanto appreso da fonti legali. La ragazza 25enne era su una barca quando è stata investita dal Riva guidato da due turisti tedeschi. L’autopsia è durata circa 5 ore. La Tac al collo della giovane è risultata negativa. Dagli esami è emerso che la morte non è stata immediata. Caterina Braga, uno dei legali che assistono la famiglia di Greta, ha sottolineato l’ulteriore dolore che i familiari hanno provato nell’apprendere la notizia. La Procura di Brescia aveva disposto l’autopsia sui corpi Umberto Garzarella e di Greta Nedrotti, travolti dal motoscafo e uccisi nelle acque del lago di Garda.

