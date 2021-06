Era scomparso nella notte tra lunedì e martedì, recuperato in un canale

E’ stato ritrovato vivo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso dalla sua casa a Campanara, frazione di Palazzuolo sul Senio, nel Mugello, nella notte tra lunedì e martedì. Lo rende noto la prefettura di Firenze. Il piccolo sembra star bene, ma verrà comunque sottoposto ad accertamenti dopo le ore trascorse nei boschi. E’ stato ritrovato a meno di 3 km da casa: era in un canale che costeggia la strada che dal campo base, allestito dai soccorsi, porta verso Quadalto, frazione del comune di Palazzuolo sul Senio.

Un giornalista ha trovato il piccolo del Mugello

E’ stato un giornalista a ritrovare il piccolo Nicola Tanturli: risalendo la strada che porta a Quadalto, ha sentito un flebile gemito provenire da scarpata sottostante: era il bimbo che piangeva e chiamava la mamma. Il giornalista ha subito allertato un militare dei carabinieri, il luogotenente Ciccarelli, comandante della stazione di Scarperia. Il militare si è calato per 25 metri e ha individuato il piccolo che ha chiesto subito della mamma. Lo stesso luogotenente lo ha riportato sulla strada serrata riconsegnandolo a lei.

La testimonianza del Carabiniere: “Ho visto la testina sbucare dall’erba alta e quegli occhioni bellissimi”

“Ho sentito una vocina flebile, mi sembrava più un verso di un piccolo daino, ma poi ho visto la testina sbucare dall’erba alta e quegli occhioni bellissimi. Quando sono arrivato da lui mi ha subito abbracciato e messo le mani al collo e ha chiesto della mamma”. È il racconto del luogotenente dei carabinieri Danilo Ciccarelli, comandante della stazione di Scarperia, che si è calato a 25 metri per salvare il piccolo Nicola, scomparso ieri nel Mugello, ai microfoni del Tgcom24. “Riconsegnarlo ai genitori è stata un’emozione fortissima”, ha aggiunto.

Le reazioni

“Almeno una splendida notizia! Il piccolo Nicola è salvo e in buone condizioni”. Così, su Twitter, il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la notizia del ritrovamento del bimbo scomparso nel Mugello. “Una buona notizia di prima mattina: l’avventura del piccolo Nicola è finita bene, lo hanno ritrovato sano e salvo a tre chilometri da casa. Un abbraccio alla mamma e al papà”. Così su Twitter, Mara Carfagna, ministra per il Sud e la coesione territoriale, commentando la notizia del ritrovamento del bimbo scomparso nel Mugello.

Per Maria Elena Boschi, ex ministra e parlamentare, ora anche presidente dei deputati Italia Viva si tratta di “una notizia che scalda il cuore: è stato ritrovato Nicola, il bimbo scomparso in alto Mugello. Era in un burrone e si trova in buone condizioni. Grazie a tutte le persone coinvolte nell’operazione di ricerca e al giornalista che l’ha trovato!”, scrive in un post su Facebook.

