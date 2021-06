Il Capo dello Stato inaugura il nuovo campus di Architettura a Milano

Nel corso dell’inaugurazione del nuovo campus di Architettura del Politecnico di Milano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato le tante iniziative messe in campo dall’ateneo, tra cui “la riqualificazione alla Bovisa, il Centro per la transizione energetica, il Centro per le nanotecnologie, lo spazio per le start up” che “sono tutte indicazioni che presentano l’immagine di un ateneo proiettato verso il futuro. Anche il nuovo inizio della facoltà di Architettura, con il nuovo campus, sottolinea questa proiezione verso il futuro in sintonia con il momento che sta vivendo il Paese”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

