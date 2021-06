Oggi al Tribunale di Reggio Emilia il 16enne è stato interrogato durante l'incidente probatorio

Saman Abbas, la 18enne scomparsa da Novellara settimane fa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato con un cugino in Pakistan sarebbe stata uccisa dallo zio Danish Hasnain. È quanto emerso, secondo quanto si apprende, dall’incidente probatorio di oggi al tribunale di Reggio Emilia, durante il quale è stato sentito il fratello 16enne della ragazza di cui sono perse le tracce nel reggiano nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio scorsi. Nell’inchiesta per omicidio sono indagati i genitori della giovane, lo zio e due cugini.

Madre e padre di Saman era rientrati in Pakistan pochi giorni dopo la scomparsa della ragazza: un video li mostra all’imbarco di Malpensa. Della coppia non si hanno notizie da giorni: “Io ho cercato dichiaratamente di contattarli sia per telefono sia tramite il canale consolare ma non ci sono riuscito. Quindi, spero che loro prendano contatti con me o direttamente o indirettamente”, ha detto a LaPresse Simone Servillo, l’avvocato incaricato dal tribunale di Reggio Emilia di difendere i genitori di Saman Abbas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata