Giro d'affari di circa un milione di euro. Accuse di associazione a delinquere e spaccio

(LaPresse) Trasportavano decine di chilogrammi di marijuana durante i periodi di lockdown da Roma a Pescara e a Messina grazie ad un‘ambulanza di una onlus messinese. I finanzieri del nucleo economico finanziario della guardia di finanza di Messina hanno arrestato otto persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e spaccio di stupefacenti. L’indagine, coordinata dal procuratore capo di Messina Maurizio De Lucia, ha sgominato un gruppo di trafficanti sull’asse Messina-Roma-Pescara in grado di gestire 90 chili di stupefacente in un solo mese per un giro d’affari di circa un milione di euro.

