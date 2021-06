La prova orale del primo studente del liceo scientifico Kennedy di Roma

(LaPresse) Maturità al via per oltre 500mila studenti italiani. Per il secondo anno, e speriamo per l’ultimo, le quinte classi del liceo scientifico Kennedy di Roma si apprestano a sostenere l’esame dopo un anno condizionato dalla didattica a distanza e dalla pandemia, tra mille paure e tanta voglia di libertà. “La dad di certo non ha aiutato, ma l’esame è stato calibrato nel modo giusto”, sostengono i maturandi romani che, come quelli di tutta Italia, affronteranno solo una prova orale e niente scritti.

