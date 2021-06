Sono immagini incredibili quelle riprese da un pescatore siciliano durante una battuta di pesca al largo delle coste di Marzamemi, in provincia di Siracusa

(LaPresse) Sono immagini incredibili quelle riprese da un pescatore siciliano durante una battuta di pesca al largo delle coste di Marzamemi, in provincia di Siracusa. “Mi trovavo a pesca e guardate cosa ho trovato: è impressionante”, dichiara l’uomo prima di inquadrare due cinghiali che nuotano in mare aperto. “Non ho mai visto in questa zona cinghiali, verranno dall’Africa o qualcuno li avrà buttati in mare da qualche nave. Impressionante. Ora li sto scortando verso terra”, ironizza il pescatore testimone di una scena alquanto inusuale. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

