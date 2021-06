Tutti i 300 ricercatori e i dipendenti dell'Istituto, 600 in tutto, sono stati evacuati: le forze dell'ordine stanno mettendo in sicurezza lo stabile

(LaPresse) Paura a Milano dove una trivella di perforazione alta oltre 10 metri è caduta sulla sede dell’Ifom, centro di ricerca sui tumori, danneggiando l’edificio ma senza provocare alcun ferito. La trivella ha prima colpito il cornicione del tetto, per poi rimbalzare più volte contro la facciata, colpendo la sala riunione, che era vuota, e sventrando gli uffici amministrativi a piano terra, finendo alla fine su due vetture parcheggiate. Tutti i 300 ricercatori e i dipendenti dell’Istituto, 600 in tutto, sono stati evacuati: le forze dell’ordine stanno mettendo in sicurezza gli edifici.

