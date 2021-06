I vigili del fuoco non riescono ad avvicinarsi all'azienda di Roletto: nube nera di fumo altissima

I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo a Roletto, nel Pinerolese, per l’incendio scoppiato in un’azienda specializzata nella produzione di bombolette spray. Numerose le squadre che stanno operando. I continui scoppi e gli oggetti che vengono sbalzati in aria hanno obbligato i vigili a mantenere la distanza di sicurezza dal rogo. Sul posto sta arrivando anche il comandante provinciale.

