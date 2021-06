Denunciati dai finanzieri cinque soggetti di nazionalità bengalese

Le fiamme gialle del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione e, in particolare, della reprografia illecita, consistente nella copia abusiva di opere editoriali, hanno avviato una mirata attività di intelligence individuando diverse copisterie, concentrate prevalentemente nella zona universitaria di Bologna. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno così denunciato 5 persone di nazionalità bengalese ritenuti gli artefici della riproduzione illecita di testi universitari detenuti in formato digitale. L’attività, preceduta da mirati sopralluoghi e servizi occulti di osservazione e controllo, ha condotto al sequestro di personal computer e hard disk al cui interno sono state rinvenute, in formato digitale, le scansioni integrali di oltre 110 mila opere librarie, pronte per la stampa e la rivendita illecita; contestualmente, sono state rinvenute e sequestrate riproduzioni integrali di numerosi libri già fotocopiati e rilegati. Nel corso delle perquisizioni è stato inoltre smascherato l’ingegnoso stratagemma architettato dal titolare di un esercizio commerciale che, per evitare di essere scoperto, aveva nascosto un hard disk contenente le riproduzioni di detti testi universitari all’interno di una scatola occultata, ad arte, nel controsoffitto della copisteria.

