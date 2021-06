Il 10 giugno 1981 il piccolo Alfredino Rampi, 6 anni, cadde in un pozzo artesiano nella campagna romana, a Vermicino. 28 milioni di persone rimasero incollate davanti ai televisori sperando in un lieto fine mai arrivato. Anche il presidente della Repubblica Sandro Pertini si recò sul posto. Per salvarlo venne tentato di tutto, si lavorò senza sosta per tre giorni e tre notti. Alfredino Rampi morì il 13 giugno dopo un’agonia durata 60 ore.

