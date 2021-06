Il presidente della Camera Fico: "Restituito a città posto straordinario"

(LaPresse) Dopo circa tre anni di lavori di ristrutturazione e ammodernamento, riapre al pubblico a Napoli la Stazione Zoologica Anton Dohrn. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, oltre al presidente della stazione zoologica, Roberto Danovaro. “Oggi, per me, è un giorno significativo e importante, perché essere qui significa nel cuore anche della ricerca di Napoli, del mare di Napoli, dove oggi possiamo dire che hanno restituito alla città un posto straordinario, un posto che è una parte della storia della città e il cuore pulsante della ricerca per il mare”, le parole del presidente Fico.

