Nel procedimento, è indagato anche l'ex procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo. Amara è stato in passato consulente legale di Ilva

Arrestato dalla Guardia di Finanza l’avvocato Pietro Amara, su indicazione dalla Procura di Potenza, nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità legate al caso ex Ilva. Nel procedimento, è indagato anche l’ex procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo. Amara è stato in passato consulente legale di Ilva.

Corruzione in atti giudiziari: è questa l’ipotesi di reato contestata dalla procura di Potenza all’ex procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, che è stato anche procuratore di Trani, nell’inchiesta in cui è indagato assieme agli avvocati Pietro Amara e Giacomo Ragno e al poliziotto Filippo Paradiso. Per Amara e Paradiso è stato disposto il carcere, mentre Ragno è ai domiciliari Per Capristo è stato disposto l’obbligo di dimora a Bari. I fatti contestati riguarderebbero anche l’ex Ilva. Le misure sono state eseguite dagli agenti della Mobile di Potenza.

Capristo è già imputato per tentata concussione ai danni di due pubblici ministeri, dopo l’inchiesta coordinata sempre dalla procura di Potenza, funzionalmente competente, avviata dopo la denuncia di una magistrata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata