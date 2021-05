Il magistrato: "Non è cambiato nulla se non per quanto riguarda il quadro cautelare"

(LaPresse) – Questa decisione si è basata, sostanzialmente, su una non ritenuta credibilità delle persone”. Così la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi uscendo dal carcere dopo che il gip ha disposto l’uscita dal carcere per i tre fermati per l’incidente alla funivia del Mottarone. “Non è cambiato nulla se non per quanto riguarda il quadro cautelare” ha precisato Bossi. Per Tadini sono stati disposti i domiciliari, per Nerini e Perocchio la liberazione.

