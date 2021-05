Il bimbo di 5 anni sopravvissuto al disastro del Mottarone ha cominciato a mangiare in ospedale

Le condizioni di Eitan, unico sopravvissuto al crollo della funivia del Mottarone, ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, “sono in significativo miglioramento ma la prognosi rimane riservata”. Per la prima volta ha cominciato a mangiare alimenti morbidi e leggeri. Per ora il bimbo rimane in Rianimazione per precauzione. Se non ci saranno complicazioni nei prossimi giorni verrà sciolta la prognosi. Eitan ha sempre accanto a sé la zia e la nonna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata