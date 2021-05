Le parole dopo l'incontro con la ministra dell'Interno Lamorgese

(LaPresse) “Rispetto alla gestione precedente me la cavo con una battuta: oggi è più rapida l’assegnazione di un porto ma il problema oggi è l’impedimento alle Ong di abbandonare il porto. Il controllo tecnico delle autorità italiane è finalizzato a impedire alle navi italiane di lasciare il porto e quindi portare avanti le attività di soccorso in mare. E’ un tema sollevato oggi non chiediamo alcun trattamento di favore riteniamo solo che l’attività di soccorso in mare in possa essere boicottata con una operazione di fermo amministrativo così sistematica che ha portato oggi a 700 giorni di assenza delle navi delle Ong in mare”. Marco Bertotto della Ong Medici senza frontiere dopo l’incontro con la ministra dell’Interno Lamorgese.

