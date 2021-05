Arrestati due professionisti e sequestrati beni per quasi 15 milioni

(LaPresse) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell’ambito di un’operazione denominata “Swift my cash”, stanno dando esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano, nei confronti di due professionisti, un fiduciario svizzero e un consulente lombardo, accusati di riciclaggio di oltre 21 milioni di euro di capitali provenienti da frode fiscale, gestiti fiduciariamente in paradisi fiscali su fondi cifrati off-shore, trasferiti attraverso unapluralità di operazioni simulate tra società veicolo statunitensi ed europee con conticorrenti radicati tra Austria, Cipro, Inghilterra, Canada, Ungheria, Germania,Slovacchia, Bahamas e Isole Mauritius. Perquisizioni in varie province italiane e anche in Svizzera e Francia. Sequestrati preventivamente beni oltre 14,7 milioni di euro.

