Era uno dei criminali più ricercati: il numero due dopo Matteo Messina Denaro. In manette anche il torinese Vincenzo Pasquino

È stato arrestato dai carabinieri del Ros il superlatitante di ‘ndrangheta Rocco Morabito: il boss in manette in Brasile dopo una operazione di Interpol, Polizia, Carabinieri e Polizia federale brasiliana. Morabito era inserito nelle lista dei criminali più ricercati: il numero due dopo Matteo Messina Denaro. Il boss era latitante dal 2019, quando era evaso da un carcere in Uruguay, dove si trovava in attesa di estradizione.

Rintracciato in Brasile: contributo di Dea e Fbi

Nel corso della serata di ieri il Ros insieme al servizio centrale di cooperazione di Polizia e alla polizia federale brasiliana, ha rintracciato a Joao Pessoa (Brasile) Morabito e il torinese Vincenzo Pasquino, torinese. Le indagini, svolte in sinergia tra i reparti dell’Arma e il le forze dell’ordine brasiliane, con il supporto dell’Fbi e della Dea statunitense, sono state coordinate dalle procure distrettuali di Reggio Calabria e di Torino con l’ausilio della direzione generale affari internazionali e cooperazione giudiziaria del ministero della Giustizia italiano e del Dipartimento di Giustizia statunitense. Rilevante è stato il contributo informativo delle autorità uruguaiane. Morabito era evaso dal carcere di Montevideo nel 2019 dove si trovava dal 2017, quando fu arrestato dai carabinieri e dalla polizia uruguaiana a Punta dell’Este.

