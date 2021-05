I manifestanti in Campidoglio chiedono un'interlocuzione con l'amministrazione

Rimodulazione dei turni, sostegni economici, lotta all’abusivismo. I tassisti romani scendono in piazza in Campidoglio per chiedere un’interlocuzione con l’amministrazione.

“Siamo qui oggi per manifestare il nostro dissenso verso un’amministrazione che ha fatto solo promesse”, spiegano i manifestanti. “Continueremo a manifestare e se c’è bisogno fermeremo anche il servizio”.

“I tassisti esigono rispetto” si legge su uno striscione in piazza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata