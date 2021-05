Il presidente della Regione Piemonte sui licenziamenti di 400 lavoratori

(LaPresse) “Il Piemonte ha il dovere di tutelare 400 lavoratori a cui finiva la cassa integrazione a luglio e siamo riusciti a ottenerlo con un pressing sul governo che si è dimostrato sensibile. Domani il ministro Orlando ha annunciato nel nuovo decreto la norma per prolungare per sei mesi la cassa integrazione”. Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a proposito dei lavoratori ex Embraco. “E’ una buona notizia se usiamo questo tempo per trovare una soluzione, che si chiama Italcomp” ha detto ancora Cirio.

