L'intervento della ong nel Mediterraneo per salvare i naufraghi

(LaPresse)- Una nave della Ong Sea Eye è intervenuta nel Mediterraneo per soccorrere un barcone diretto verso le coste italiane, che aveva lanciato richiesta di aiuto. Nel corso di quattro diverse operazioni nelle acque libiche e maltesi nei giorni scorsi gli attivisti hanno recuperato circa 440 persone, tra cui diversi minori non accompagnati, un neonato di 8 mesi e tre donne incinte. La nave ora attende un porto dove poter far sbarcare i migranti.

