"I media dovrebbero dire la verità, invece accade che le manifestazioni di decine di migliaia di persone scese in piazza in solidarietà alla Palestina in tutta Italia vengono ridotti al silenzio", spiegano

Protesta contro l’informazione italiana da parte dei militanti del Fronte della Gioventù Comunista (FGC), del Fronte Comunista (FC) e del Collettivo Militanti. “Non è una guerra, è un massacro”, “Basta disinformazione”: questi alcuni degli slogan comparsi questa mattina davanti alle redazioni, a Roma, di alcune delle principali testate giornalistiche nazionali con alcuni cartelloni. “3097 bambini palestinesi uccisi tra il 2000 e il 2019”, “più di 7000 i minori arrestati dalle autorità israeliane dal 2015”, scrivono i collettivi secondo cui “I media stanno costruendo una narrazione totalmente distorta di ciò che sta accadendo in Palestina”.

