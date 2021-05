Nuova emergenza migranti nelle acque italiane: a lanciare l'allarme attraverso i social è la ong

Nuova emergenza migranti nelle acque italiane: a lanciare l’allarme attraverso i social è la ong Alarm Phone. “Abbiamo perso i contatti con le 85 persone sin dalla mattina presto e Mrcc Roma si rifiuta di fornire qualsiasi informazione. Le persone hanno raggiunto la zona Sar italiana nella notte, tutte le autorità sono informate”. È quanto si legge sul profilo Twitter di Alarm Phone.

UPDATE: We have lost contact to the ~85 people since the early morning and MRCC Rome refuses to give any information.

The people have reached the Italian SAR zone over night, all authorities are informed.

No more left to die boats! pic.twitter.com/RPEgTNa0Vk

— Alarm Phone (@alarm_phone) May 17, 2021