L'aggressore sarebbe entrato da un ingresso secondario

Violenza sessuale ai danni di una donna, cuoca nella mensa di una scuola di via Caterina Troiani, al Torrino, quartiere alla periferia di Roma. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, un uomo ieri è entrato da un ingresso secondario e ha aggredito una delle cuoche, abusando di lei e poi l’ha rinchiusa in uno sgabuzzino, prima di darsi alla fuga. A dare l’allarme la stessa vittima che aveva con sè il cellulare. La donna è poi stata trasportata in ospedale dove si trova in osservazione. Sul posto gli agenti del commissariato Spinaceto della Polizia di Stato con i colleghi della Squadra Mobile. La squadra mobile sta procedendo con le indagini. Il malvivente era armato di coltello.

