A Roma è arrivata una macchina automatica che sforna pizze calde preparate con ingredienti freschi. Contiene pasta per produrne 100 e ne può sfornare una in 3 minuti. Una novità con perplessità ma anche con curiosità dai romani. “A Roma la tradizione è la pizza al taglio però il tentativo è simpatico”, spiega un consumatore mentre un altro è moderatamente soddisfatto: “L’impasto è buono anche se sono abituato a una pizza più alta”. Il proprietario di una pizzeria d’asporto classica aggiunge: “E’ l’evoluzione della specie, una moda. Credo proprio che sia un servizio in più per chi ne ha bisogno di notte”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata