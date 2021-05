Così Matteo Biffoni a margine della manifestazione dei sindacati dopo la tragedia della 22enne

(LaPresse) “Il nostro è un distretto tessile e non può più fare da solo anche per i controlli. Comune e Regione hanno fatto 15 mila controlli a partire da settembre 2014 ma abbiamo bisogno che sia rinforzata la presenza dello Stato”. Così il sindaco di Prato Matteo Biffoni a margine della manifestazione dei sindacati dopo la tragedia di Luana D’Orazio, morta lunedì mattina all’interno della Orditura Luana di Montemurlo, in provincia di Prato.

