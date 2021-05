Tre persone estratte vive dai vigili del fuoco. Cordoglio della governatrice dell'Umbria

(LaPresse) C’è una vittima nell’esplosione avvenuta venerdì pomeriggio in un capannone a Gubbio, in località Vocabolo Canne Greche. La deflagrazione ha interessato un laboratorio in cui veniva prodotta cannabis light. Cinque in totale le persone coinvolte, tre sono state immediatamente soccorse, mentre una rimane ancora dispersa.La deflagrazione sarebbe stata provocata da gas gpl.

“A nome mio e dell’intera comunità umbra esprimo la più sincera vicinanza ai lavoratori, e alle loro famiglie, coinvolti nell’esplosione avvenuta nell’Eugubino”. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

