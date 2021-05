Operazione delle fiamme gialle

(LaPresse) Sequestrati 50 milioni di mascherine dai finanzieri del comando provinciale di Gorizia. Si tratta di Dpi forniti dalla struttura commissariale e distribuiti nelle prime fasi dell’emergenza Covid alle strutture sanitarie e alle amministrazioni pubbliche. Le mascherine sequestrate oggi sono il residuo di forniture per circa 250 milioni di pezzi approvvigionato dalla precedente gestione della struttura per l’emergenza, di cui 65 milioni già sequestrati nel corso delle attività avviate dallo scorso mese di febbraio, in quanto non conformi alle normative vigenti e pericolosi per la salute.

