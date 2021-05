Bari, maxi operazione contro il clan mafioso Parisi

Eseguiti 16 ordini di carcerazione

(LaPresse) Maxi operazione della Polizia di Bari contro il clan mafioso Parisi: gli agenti hanno eseguito 16 provvedimenti definitivi di pena nei confronti di altrettante persone. Gli arrestati sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione e porto di arma comune da sparo aggravata dal fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso, lesioni personali, violazione di domicilio, invasione di terreni ed edifici, furto e furto in abitazione, illecita concorrenza con minaccia e violenza in concorso ed aggravata dal metodo mafioso, favoreggiamento e minaccia.

