Così il sindaco di Milano: "Partiti devono dissociarsi"

“Tutti noi abbiamo visto le immagini dei saluti romani alla commemorazione di Sergio Ramelli, e lo dico io che sono andato a deporre come è giusto una corona per Ramelli e Pedenovi, ma questi saluti ci dicono che non è mai finita e non dobbiamo indietreggiare un passo”, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo al cimitero monumentale per la commemorazione dei deportati politici e razziali. Le persone che hanno fatto quel goesto “vanno identificate e spero che tutti i partiti si dissocino. Non serve una nuova legge, bisogna applicare quelle esistenti e bisogna che i partiti politici dimostrino convinzione politica e sociale su questo tema”, ha aggiunto il sindaco.

