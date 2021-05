Presidio in piazza del Popolo a Roma

(LaPresse) Lavoratori Alitalia ancora in piazza contro il piano di ridimensionamento dell’azienda, nel nel giorno dell’anniversario della nascita della compagnia di bandiera. Al presidio, organizzato in piazza del Popolo a Roma, anche i nipoti di uno dei primi piloti di Alitalia. “Da quel 1946 sono passati 75 anni ma per la nostra famiglia Reinero nulla è cambiato, nostro nonno se fosse vivo sarebbe in prima linea al nostro fianco affinché la storia di un Paese non venga cancellata”, ha detto uno dei nipoti.

