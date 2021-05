La vicesindaca e assessora alla Sicurezza di Milano: "Si è commessa un'imprudenza"

(LaPresse) “Lo scudetto di una squadra porta con sé festeggiamenti anche in pandemia. Io non li ho mai definiti legittimi, credo si sia fatta un’imprudenza”. Questo il commento di Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessore alla Sicurezza del comune di Milano. “Se la Curva Nord o la squadra volesse organizzare altri festeggiamenti credo sia importante ci sia un’assunzione di responsabilità. Abbiamo già visto una serie di eventi sportivi che hanno portato a dei focolai e credo che lo scudetto dell’Inter non meriti di portare con sé delle conseguenze così nefaste per la popolazione e per i tifosi”, ha concluso.

