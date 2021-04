Presidio davanti al tribunale di Milano

(LaPresse) Famigliari delle vittime e lavoratori del teatro La Scala si sono trovati fuori dal tribunale di Milano in attesa della conclusione del processo che vede imputati quattro manager del teatro per la morte di alcuni lavoratori per malattie correlate alla presenza di amianto. Il pm Ascione ha chiesto fino a 7 anni per i quattro imputati. Il presidio organizzato dai comitati, dall’Associazione Italiana Esposti Amianto, Cub info e spettacolo e Medicina Democratica. “Abbiamo parecchie vittime, chiediamo giustizia, non siamo dei forcaioli chiediamo che venga ristabilità la verità storica e quella processuale”, dichiara Roberto Ambrosio del Comitato Abiente e Salute del Cub.

